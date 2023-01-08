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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنظم اليوم بمقر المركز بالرياض منتدى الحوار الاجتماعي الـ12، بحضور ورعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وحضور الأمين العام للمركز وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) ومنظمة العمل الدولية. ‏

ويهدف اللقاء إلى مناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بسوق العمل السعودي المطروحة خلال الورش التي عقدت في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بين أطراف الإنتاج الثلاثة، (ممثلو الحكومة وممثلو أصحاب العمل وممثلو العمال)، وأبرز الفرص والمبادرات التي تسهم في تعزيز جاذبيته.

ويستعرض المنتدى خلال الجلسات التي تبدأ من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر عددا من المحاور أبرزها برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ويستعرض المحور الثاني نماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، (رفع الإنتاجية - استقطاب الكوادر الوطنية)، فيما يستعرض المحور الثالث حماية الأجور وتوثيق العقود للعمالة المنزلية.