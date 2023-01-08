وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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ويهدف اللقاء إلى مناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بسوق العمل السعودي المطروحة خلال الورش التي عقدت في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بين أطراف الإنتاج الثلاثة، (ممثلو الحكومة وممثلو أصحاب العمل وممثلو العمال)، وأبرز الفرص والمبادرات التي تسهم في تعزيز جاذبيته.ويستعرض المنتدى خلال الجلسات التي تبدأ من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر عددا من المحاور أبرزها برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ويستعرض المحور الثاني نماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، (رفع الإنتاجية - استقطاب الكوادر الوطنية)، فيما يستعرض المحور الثالث حماية الأجور وتوثيق العقود للعمالة المنزلية.
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