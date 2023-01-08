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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف المذكرة إلى استحداث الشهادات والدورات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة، والتعاون في مجالات البحوث والترجمة وتنفيذ الدراسات والاستشارات وعدد من المجالات المشتركة.

ومثل الأكاديمية في توقيع المذكرة مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان، ومن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس.

وتأتي مشاركة الأكاديمية المالية ضمن فعاليات المؤتمر، للتعريف بالدور المنوط بها، ونطاق عملها، وأهدافها، واستعراض البرامج التدريبية والشهادات المهنية لعام 2023م، وكذلك لتسليط الضوء على أهمية بناء القدرات الوطنية في المجال المالي، وإعداد قادة المستقبل الماليين، ورفد السوق المالي السعودي بخبراء وطنيين قادرين على الإسهام في الخطط الوطنية للارتقاء بواقع القطاع المالي إلى المستويات العالمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.