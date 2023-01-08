500 فرصة استثمارية

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وأبان المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرص الاستثمارية شملت مشروعات نوعية كمخطط مدينة الأنشطة الخدمية ومدينة للمستودعات وتطوير وإنشاء مخطط للتشليح والسكراب، ومشروع مدينة البناء والعمران، والعديد من الفرص المتنوعة بأنشطة الدعاية والإعلان ومطاعم ومقاه وشاليهات وغيرها، بالإضافة إلى توقيع وتجديد أكثر من 250 عقدا استثماريا بمبالغ تتجاوز 200 مليون ريال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية طرحتها أمانة منطقة الجوف خلال العام 2022 أمام المستثمرين والمؤسسات، تنوعت ما بين مشروعات وأنشطة موقتة بزيادة نسبتها 50% عن العام 2021، ضمن خطتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.وأبان المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرص الاستثمارية شملت مشروعات نوعية كمخطط مدينة الأنشطة الخدمية ومدينة للمستودعات وتطوير وإنشاء مخطط للتشليح والسكراب، ومشروع مدينة البناء والعمران، والعديد من الفرص المتنوعة بأنشطة الدعاية والإعلان ومطاعم ومقاه وشاليهات وغيرها، بالإضافة إلى توقيع وتجديد أكثر من 250 عقدا استثماريا بمبالغ تتجاوز 200 مليون ريال.

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