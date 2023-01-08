شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام لتفقد المحجر البيطرى ومزارع توشكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة ميدانية في شركة جنوب الوادي بتوشكى، تفقد خلالها المواقع والمشروعات والأصول التابعة للشركة، ومنها المحجر البيطري الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 15 ألف رأس ماشية.

تفقد الوزير المزارع ومناطق الإنتاج واستمع إلى عدد من قيادات الشركة والعاملين فيها خلال الجولة التي تهدف إلى تفعيل وتنشيط الاستثمار في أراضى الشركة البالغة نحو 50 ألف فدان.

كما تفقد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مزارع شركة جنوب الوادي في توشكى ،حيث من المتوقع التوسع بشكل كبير في زراعات القمح وزيادة المساحة لنحو 6 الاف فدان ، حيث التقى الوزير اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برفقة عدد من القيادات الوزارة والشركة القابضة وشركة جنوب الوادى ، بعدما استهل زيارته إلى شركة جنوب الوادي بتوشكى، اليوم الأحد، بلقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.

وقال المهندس محمود عصمت بحسب بيان الوزارة اليوم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات عديدة بهدف حصر الأصول التابعة للوزارة وحسن إدارتها بما يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن منها، مشيرا إلى أن زيارة اليوم إلى شركة جنوب الوادي في توشكى تستهدف مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة وتفقد الأراضى التابعة لها، في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف التوسع في استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية بما يؤدى إلى علاج الفجوة الاستيرادية.

وفى هذا الإطار تواصل الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،بقيادة الدكتور أسامه الحسينى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، استكمال واحدا من أضخم المشروعات الزراعية بمنطقة توشكى، من خلال شركة جنوب الوادي للتنمية، والتى تنمى المنطقة على مساحة نحو 50 ألف فدان بمشاركة القطاع الخاص، بجانب مساهمتها فى استيراد وذبح الأبقار السودانية.