شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية هندية لتعزيز التعاون فى تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا مباحثات مصرية هندية فى العاصمة الهندية نيودلهى، بين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، ومسؤولين فى الحكومة الهندية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، لمناقشة آليات تعزيز الشراكة المصرية الهندية فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرى.

يأتى ذلك فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للهند، والتى تستمر خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير، حيث من المقرر أن يلتقى الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له، مع مسئولين حكوميين فى الهند، لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، فى ضوء التجربة الهندية الناجحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة شراكات دولية لنقل المعرفة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمى، وتعميق التصنيع المحلى.

كما أنه من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له، لقاءً مع مسؤولى إحدى المؤسسات الأكاديمية الهندية، لاستعراض سبل التعاون المقترحة فى مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولى كبرى المؤسسات والشركات الهندية العاملة فى المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية فى عدد من المجالات أبرزها: التحول الرقمى، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجى، وصناعة الإلكترونيات.