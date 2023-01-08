عودة للانخفاض.. هبوط أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم، الأحد، حيث انخفض الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1167 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1500 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1750 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2000 جنيه للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 14 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى ان اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1865 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 1.79%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.