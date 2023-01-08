ارتفاع أسعار البيض الأحمر والبلدي في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار البيض في السوق المحلي مجدداً، حيث شهد سعر البيض الأحمر والبلدي زيادة جديدة بالمزرعة اليوم مقارنة بسعر أمس، وفقاً لبيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وفيما يلي أسعار البيض اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

سعر كرتونة البيض الأبيض: 76.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 80.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 88.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات.

وبذلك، عادت أسعار البيض إلى الارتفاع من جديد بعد تراجعها منذ أيام، بنحو 6 جنيهات في الكرتونة وهو ما أرجعته الشعبة وقتها إلى هبوط الطلب.

وفي فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وخلال الفترة الماضية، عانى المستوردون والصناع من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، وفقاً لمستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لـ "مصراوي".

ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات كبيرة من الكتاكيت، وهو الامر الذي أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.