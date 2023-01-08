شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: تأمين مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى لـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، ساهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير السلع الغذائية وتأمين من مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 5 و6 أشهر وتفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع، رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت الى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت مما أدى الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصعوبات الافراج عن السلع والمواد الخام مع تكبد المستوردين مبالغ وغرامات التأخير بالموانئ ،مما أدى الى التأثير المباشر على السلع الغذائية ومع ذلك نجحت الدولة المصرية بتوجيهات القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد الى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .

وأضاف عبد الغفار السلامونى في تصريحات اليوم أن وزارة التموين قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية الشجاعة منذ عدة أشهر للتخفيف من الآثار السلبية والحد من الارتفاع في الأسعار على نحو يؤكد الرؤية الواضحة للدولة، حيث تم إقرار منظومة صرف الأقماح للمطاحن المرخصة بسعر القمح المستورد 9 آلاف للطن لتقوم بطحنه وتسليمه دقيق لمخابز الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 11250 جنيه لطن الدقيق استخراج 72% ويتم صرفه للمخابز السياحية والافرنجية بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" والتي تمثل 40% من الاستهلاك على مستوى الجمهورية لتقوم بإنتاج الخبز السياحي والفينو بأسعار مناسبة لأبنائنا من الطلاب بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي 2022/2023 وذلك للتخفيف عن كاهل المستهلكين ومحدودي الدخل كما أن تفعيل عمل البورصة السلعية وتداول الأقماح المستوردة ساهم بشكل كبير في انخفاض سعر القمح من 13500 للطن الى 10800 جنيه و 11000 للطن، وكذلك انخفاض سعر الدقيق الفاخر 72% حوالى 2000 جنيه لكل طن، حيث لاقت البورصة قبولا كبيرا من اصحاب المطاحن بعد تداول القمح وانخفاض اسعاره مؤكدا انه مع استمرار عمل البورصة ستشهد اسعار القمح انخفاض اضافى ايضا خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى سيؤدى الى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72% مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك .

وأوضح السلامونى ان استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في توريد المكرونة للبقال التمويني وفروع جمعيتي بأسعار مخفضة عن الأسواق بنحو يقرب من 25% حيث تتسلم مصانع المكرونة الدقيق الفاخر بسعر 11500 جنيه للطن لتكون عبوة المكرونة زنة 400 جرام بسعر 6 جنيهات للمستهلك وعبوة 800 جرام بسعر 12 جنيها للمستهلك ،كذلك التبكير في تنظيم معارض "اهلا رمضان" على مستوى الجمهورية وانتشار منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفروع امان لوزارة الداخلية سلاسل السوبر ماركت الكبرى " واستمرار عمل هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أيضا انتشار منافذ المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية علاوة على إطلاق السيارات المتنقلة ،حيث يتم عرض السلع بأسعار مخفضة حوالى 25 الـ 30 % عن الأسعار في الأسواق ،كما صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الافراج عن السلع والخامات بالموانئ المصرية وتدبير العملة الأجنبية من البنك المركزي والبنوك الوطنية مما ساهم في توفير السلع وطرحها بالأسواق الأمر الذى سيؤدى الى انخفاض تدريجي لأسعار السلع وخاصة القمح والذرة والاقماح والزيوت والدقيق الفاخر 72% الامر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار واستقرار الاسواق لصالح المواطن المصرى.