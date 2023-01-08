شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية للبيع بمدينتى الصالحية والنوبارية الجديدتين.. وقطعة أرض بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 27م2 : 64م2) بالأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق 12/2/2023.

وأضاف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 13م2 : 97م2 )، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم طرح قطعة أرض بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز لإقامة منفذ لخدمة المواطنين بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات للتخصيص بجلسة للمزاد العلني يوم الإثنين 6/3/2023.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة مدن الصالحية الجديدة والنوبارية الجديدة والعبور، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.