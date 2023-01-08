زيادة 45 جنيها.. قفزة بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات، اليوم الأحد، حيث زاد الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1197 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1539 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1795 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2051 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 14360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1865 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 1.79%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.