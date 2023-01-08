الاقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في مستهل ثالث أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وكانت العملة الأمريكية قد سجلت، بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعًا كبيرًا زاد على الثلاثة جنيهات في كل البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 27.10 جنيه للشراء، 27.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 27.21 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 27.10 جنيه للشراء، 27.20 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 27.00 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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