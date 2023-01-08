الاقتصاد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم الأحد 8-1-2022، فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 27.05 للشراء و27.10 جنيها للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 27.10 جنيه للشراء 27.20 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى27.07 جنيها للشراء.

 

27.16 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى27.05 جنيها للشراء.

 

27.10 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"27.10 جنيها للشراء.

 

27.20 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر27.05 جنيها للشراء.

 

27.10 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية27.15 جنيها للشراء.

 

27.25 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى27.20 جنيها للشراء.

 

27.25 جنيها للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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