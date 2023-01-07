شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: إتاحة تدشين فندق على أرض سافوى للقطاع الخاص بـ1.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، الاستفادة من الخريطة الاستثمارية الجديدة لوزارة قطاع الاعمال العام والتي تتضمن العديد من المشروعات السياحية ويتم طرحها للقطاع الخاص في صور متعددة من الشراكة .

ومن بين تلك المشروعات التي تضمنتها الخريطة مشروع أرض سافوي بمدينة الأقصر.

أوضحت الخريطة التي استعرضها الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام مع عدد من مسؤلى مبادرة توطين وتنمية الصناعة " ابدأ" ، اقامة مشروع سياحي فندق على مساحة 222375 ،حيث تم إعداد دراسات لإنشاء مشروع فندقي خمس نجوم بطاقة فندقية تبلغ 265 غرفة وجناح .

بالإضافة إلى مركز عالمي للمؤتمرات يضم مجموعة من قاعات المؤتمرات بإجمالي سعة تبلغ 4500 فرد بجانب بعض من الخدمات الفندقية المكملة ، بالإضافة إلى مول التجاري ومعرض المقتنيات وجراج سطحي

وتصل التكلفة التقديرية للمشروع نحو 1.6 مليار جنيه بدون قيمة الارض ،التي تمتلكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق.