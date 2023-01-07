شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في أول أسبوع من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.3%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الخامس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 958.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 811 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.2%، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 776.4 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 671.5 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 624.3 مليون جنيه، 608.1 مليون جنيه، بنسبة 4%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.