شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 7-1-2023، أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها تأكيد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين.

"المالية": تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة تيسيرا على المستثمرين

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين، عن طريق تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين .

ودعا "عبد القادر" المسجلين، إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم ، حتي لا يتعرض الطلب للرفض خلال المرحلة الأولى ، لافتًا إلى إنه يمكن الإطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة

و أشار "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، إلى التزام كافة وحدات المصلحة بإستلام طلبات رد الضريبة ، مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونًا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، ويتم البدء في إحتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016 ، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 فور الإنتهاء من عملية المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.

قرار جمهوري بتعيين نائبين للاستثمار والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم ٦٣٥ لسنة ٢٠٢٢، بتجديد تعيين اللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وتعيين اللواء وليد يوسف مرسي نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من ٢ يناير ٢٠٢٣.

وزير قطاع الأعمال: مشروعات الأسر المنتجة مهمة لخدمة الاقتصاد القومى

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن نهضة الدول الصناعية الكبرى، قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، وأن وزارة قطاع الأعمال العام تدرك جيدا مدى أهمية وقيمة تلك الصناعات في خدمة الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير، خلال تفقده المعرض العربي لمنتجات الأسر المنتجة، الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوزارة تتبنى سياسة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، وبينما نعيش عصرا من التقدم والتحول الرقمي التكنولوجي قامت الوزارة بضم عدد من شركات التجارة الخارجية التابعة لها تحت مسمى شركة " جسور "، والتي قامت بتأسيس منصة مصرية تتضمن كتالوج إلكتروني ليكون مجالا لخدمة المنتجين والمصنعين والمستوردين، وكذلك قامت باستخدام فروعها في أفريقيا وأوروبا ودول عربية بأحدث أساليب التسويق للمنتجات تماشيا مع سياسة زيادة الصادرات كهدف قومي والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا .

وقال المهندس محمود عصمت إن هناك تواصل مع كافة جمعيات ومجالس التصدير والاطراف المعنية ذات الصلة من خلال منصة جسور، التي توفر عدة وسائل للوصول للمستهلك وسهولة الحصول على المعلومات بل وإمكانية استهداف أسواق ومنتجات عن طريق ما توفره من إمكانية القياس والمتابعة ووسائل التحليل المختلفة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن التطور التكنولوجي وشبكة الاتصالات والمجهود الذي تقوم به وزارة الاتصالات في وجود بنية تحتية تساعد في تطوير استخدام التسويق عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأسواق واستهداف أشخاص بمتوسطات عمرية متنوعة من خلال الكتالوج الإلكتروني ومنصة "جسور".