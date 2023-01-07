شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: تشكيل أول مجلس إدارة لشعبة بناء وإصلاح السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أول اجتماع لها بمقر الغرفة في الإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن 35 شركة، برئاسة المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة، وبحضور كامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة .

وتم خلال الاجتماع اختيار مجلس إدارة الشعبة والمكون من 13 عضوا وهم المهندس محمد الحلواني ، قبطان محمد نهاد ، المهندس شادي البدراوي ، المهندسة نادين منصور ، المهندس حسن كمال ، المهندس أحمد ريان ، المهندس عبده الكتبي ، المهندس ماجد السمبكساني ، المهندس محمد المعداوي ، المهندس صامويل ثابت .

وأسفر الاجتماع أيضا عن إختيار اللواء إبراهيم الدسوقي رئيسا للشعبة واختيار نائبين لرئيس الشعبة وهم ممثل عن شركة الترسانة البحرية بالاسكندرية والمهندس عادل نصير.

وتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل الشعبة خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع استراتيجية الغرفة في الدورة الحالية والمتمثلة في التعاون بين شركات الشعبة في توطين صناعة وبناء وإصلاح السفن .

وأوضح المهندس محمد البودي أن غرفة الصناعات الهندسية ستقوم بإعداد برامج تدريبية قوية لهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس الشعبة أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة قاعدة بيانات شركات بتاء وإصلاح السفن وضم القاعدة العريضة منها للشعبة لتقديم الخدمات لها ومساعدتها ودعمها في تحقيق نمو اكبر .