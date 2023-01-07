بعد شهادة الـ 25%.. البنك الأهلي يقرر رفع سعر الفائدة على القرض الشخصي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "مصراوي" أن البنك الأهلي المصري قرر رفع سعر الفائدة 3% على القرض الشخصي بضمان الراتب (للموظفين في القطاع العام والخاص) على القروض الشخصية بداية من يوم الخميس الماضي.

ويأتي قرار البنك الأهلي برفع سعر الفائدة على القرض الشخصي بعد زيادة سعر العائد على مدخرات العملاء آخرها طرح شهادة مرتفعة العائد ذات أجل سنة واحدة بفائدة 25%، وكذلك رفع سعر الفائدة 2% على حسابات التوفير لديه والودائع.

وأشار الموقع إلى أن قرار زيادة البنك الأهلى سعر الفائدة على القروض يعد أول تحرك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة في آخر اجتماع له في شهر ديسمبر 2022 ليسجل (كوريدور) لدى البنك المركزي 16.25% على الإيداع و17.25% للإقراض.

ويؤدي رفع سعر الفائدة على مدخرات العملاء إلى زيادة سعر الفائدة على القروض لتغطية تكلفة تشغيل الأموال المرتفعة للودائع في البنك.

والأربعاء الماضي، فاجأ بنكا الأهلي ومصر العملاء بطرح شهادة مرتفعة العائد ذات أجل سنة واحدة بسعر فائدة 22.% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، و25% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراؤه من أول ألف جنيه.

ووصلت سعر الفائدة على القرض الشخصي إلى بين 21.5% و21.75% حسب إمكانية تحويل راتب العميل بشكل فردي أو جماعي (أي ضمن خدمة الأهلي مرتبات التي تصرف جميع الرواتب للموظفين في الشركة التي يعمل بها).

ويقر البنك رسوما إدارية على القرض الشخصي تتراوح بين 1.5% إلى 2% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض الذي حصل عليه.

ويعد القرض الشخصي من أهم برامج القروض في البنك الأهلي نتيجة سهولة إجراءته وعدم وجود شرط لصرف القرض لشراء سلعة معينة مثل السيارات أو السلع المعمرة، وكذلك انخفاض نسبة الفائدة مقارنة بباقي أسعار الفائدة.