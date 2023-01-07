شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: طرح سلع الإفراج الجمركى فى الأسواق بـ 6.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الغرف التجارية، عن طرح السلع التي تم الافراج الجمركي عنها الشهر الماضي، والتي تجاوزت 6.8 مليار دولار، حيث عادت المصانع للعمل بكامل طاقتها، لتعود المنافسة بين المنتجين والمستوردين، والتى سيؤدى لاستقرار الأسعار خلال الأيام القادمة، والمتواكبة مع توالى افتتاحات معارض أهلا رمضان التي تم التبكير بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للاتحاد، أنه يتم التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات حول معارض أهلا رمضان بأكثر من 200 منفذ في مختلف المحافظات بالإضافة الى مئات المنافذ المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع، وتتكامل مع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف توفير سلع مخفضة لكافة أبناء مصر.

وأوضح علاء عز أمين الغرف التجارية، أنه تم وضع اليات سلاسل الامداد لتلك المنافذ سواء مباشرة من خلال المنتجين الذين يقدمون خصومات من 20% الى 30%، او من خلال شركات الجملة التي تصل الى كافة محافظات مصر، حيث يجرى حصر احتياجات كل منفذ ليتم توفير السلع واحلالها بكل محافظة

وكشف، أنه يتم طرح الأرز بسعر من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهً حسب نسبة الكسر، والسكر من 14 جنيهًا، والمكرونة من 12.5 جنيهًا، والفول البلدي المعبأ 27 جنيهًا، والعدس الأصفر 34 جنيهًا، والزيت من 38 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع، والدواجن المجمدة المحلى 65 جنيهًا، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيهًا، واللحم السودانى المبرد 115 جنيهًا، واللحوم البلدى بدئا من 140 جنيهًا، وكرتونة البيض 72 جنيهًا.