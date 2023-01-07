شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 78.57 دولار لبرنت و73.77 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،78.57دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى73.77 دولار، حيث تباينت أسعار النفط فى نهاية تعاملات الجمعة، مسجلة خسائر على أسس أسبوعية، وذلك على خلفية المخاوف من حدوث ركود عالمى.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القوات الأمريكية واصلت سرقتها للقمح والنفط السوريين، حيث نهبت حمولة 60 شاحنة وصهريجا من تلك المادتين وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.

وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة إن "رتلا من 36 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق أخرجته قوات الاحتلال الأمريكي إلى قواعدها في شمال العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعى، أقصى الريف الشرقى للحسكة".

وأضافت المصادر: إن رتلا آخر من 24 شاحنة وصهريجا، ترافقه عربات عسكرية أمريكية تحمل نفطاً وقمحاً من منطقة الجزيرة السورية سرقتها القوات الأمريكية، وأخرجتها عبر معبر الوليد "غير الشرعى".

وحدد الخبازون في فرنسا موعدا للتظاهر ضد إرتفاع أسعار الطاقة في يوم 23 يناير الجاري، في باريس.

ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا على موردي الغاز والكهرباء، لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار، ولا سيما الخبازون.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز إن الموزعون "لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية".

وطالبهم ببذل المزيد لدعم الشركات الصغيرة "على نحو أفضل وعلى الفور".

وأعلنت الحكومة، أن الخبازين المتضررين بسبب التضخم، يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة من دون تبعات في حالة شعروا بزيادة "باهظة" في الأسعار.

وقال وزير الاقتصاد إن هذا الإجراء "الاستثنائي" سيتم تطبيقه "على أساس كل حالة على حدة" حين تهدد هذه الزيادة بقاء الشركة.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى الحرفيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام مثل القمح.

من جانبه، قال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطني لشركات المخبوزات والحلويات في فرنسا إن الحكومة "قدمت مساعدات" لكن "مع فاتورة الطاقة يتم ضربها بعشرة أو اثني عشر ضعفًا، لن يكون أي شيء كافيًا".

وأضاف: "لن نتمكن من الاستمرار إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه الأسعار".

وكل يوم، يتوجه اثنا عشر مليون فرنسي إلى المخابز التي يبلغ عددها 35 ألفًا وتخبز أكثر من ستة مليارات قطعة من خبز "باغيت" الفرنسي في السنة.

وأدرجت اليونسكو رغيف الباغيت الفرنسي في ديسمبر 2022 ضمن التراث غير المادي للبشرية.