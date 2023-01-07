تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت أمام الجنيه المصري في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وذلك بعد أيام من الصعود الذي حققته العملة الأمريكية أمام العملة المصرية في البنوك، وهو صعود بلغ 3 جنيهات.

وفي نهاية تعاملات الخميس الماضي، سجل الدولار في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 27.07 جنيه للشراء، 27.16 للبيع.

وفيما يلي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.20 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 27.10 جنيه للشراء، 27.20 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 27.00 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 26.90 جنيه للشراء، 27.00 للبيع.