زيادة 25 جنيها.. الذهب يرتفع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، السبت، حيث زاد الجرام نحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية التعاملات أمس الجمعة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1190 جنيها للجرام

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1785 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2040 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 14280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغداً إجازة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وعالمياً، قفز سعر الذهب إلى نحو 1866 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع قدرها 1.79% خلال تعاملات أمس الجمعة مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.