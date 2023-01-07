شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين نائبين للاستثمار والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم ٦٣٥ لسنة ٢٠٢٢، بتجديد تعيين اللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وتعيين اللواء وليد يوسف مرسي نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من ٢ يناير ٢٠٢٣.

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام الجاري باستكمال خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٠-٢٠٢٥ خاصة في توطين الصناعات المستهدفة التي تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلاً عن استكمال المجهودات في قطاع الوقود الأخضر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن القيام بجولات ترويجية خارجية وطرق الأبواب لاستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة.

يذكر أنه سيتم استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة وتكاملها مع المناطق الصناعية وذلك من خلال مهام النواب للمنطقتين الجنوبية والشمالية، حيث تضم المنطقة الشمالية التابعة للهيئة ٣موانئ تطل على البحر المتوسط هي شرق وغرب بورسعيد والعريش وتكاملهم مع المناطق الصناعية شرق بورسعيد المتكاملة، القنطرة غرب وشرق الاسماعيلية، أما المنطقة الجنوبية تضم ٣موانئ مطلة على البحر الأحمر هي السخنة، الأدبية والطور والتي تتكامل مع منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.