سعر اليورو اليوم السبت 7-1-2023.. استقرار العملة الأوروبية

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 7-1-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 28.44 جنيه للشراء، و28.81 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 28.67 جنيه للشراء، و28.97 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 28.72 جنيه للشراء، و28.83 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

28.72 جنيه للشراء.

28.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى28.44 جنيه للشراء.

28.81 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر28.44 جنيه للشراء.

28.81 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية28.67 جنيه للشراء.

28.97 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib28.59 جنيه للشراء.

28.81 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى28.80 جنيه للشراء.

28.96 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة28.75 جنيه للشراء.

28.96 جنيه للبيع.