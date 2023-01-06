شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1750 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 6-1-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1750 جنيها، وتسليم وزارة التخطيط، عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع.

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيهًااستقر سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1750 جنيها، وعيار 18 سجل 1500 جنيه، وسجل عيار 24 حوالي 2000 جنيه، والجنيه الذهب 14000 جنيه. استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيهًااستقر سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1750 جنيها، وعيار 18 سجل 1500 جنيه، وسجل عيار 24 حوالي 2000 جنيه، والجنيه الذهب 14000 جنيه.



تسليم 18 مركز تكنولوجي لقطاع الأحوال المدنية التخطيط: تسليم 18 مركزا تكنولوجيا متنقل لقطاع الأحوال المدنية بالداخليةسلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة في يناير الحالي. التخطيط: تسليم 18 مركزا تكنولوجيا متنقل لقطاع الأحوال المدنية بالداخليةسلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة في يناير الحالي.

وتسهم مبادرة المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، في تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

فتح باب التقدم لمدة شهرين لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بكوردون مدينة الشروققررت وزارة الإسكان، فتح باب التقدم لمدة شهرين تبدأ من 3 يناير الجاري؛ لتوفيق الأوضاع وتقديم مستندات التعاقد أو سند التواجد لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017 والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق. فتح باب التقدم لمدة شهرين لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بكوردون مدينة الشروققررت وزارة الإسكان، فتح باب التقدم لمدة شهرين تبدأ من 3 يناير الجاري؛ لتوفيق الأوضاع وتقديم مستندات التعاقد أو سند التواجد لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017 والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق.

ويتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب سند الملكية أو سند التواجد، وتسلسلا كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض تمهيداً للعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.

وحذرت الوزارة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بُطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.