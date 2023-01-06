شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات أول أسبوع من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، أولى جلسات عام 2023، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.42% خاسرًا 14.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3302.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 58 مليون سهم محققة ما قيمته 103 مليون درهم من خلال تنفيذ 3369 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وانخفض 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%.

وزادت 10 أسهم على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 13.15%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.73%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 19.2 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.708% خاسرًا 72.28 نقطة ليغلق عند مستوى 10130.21 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.565 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 145 مليون سهم، بقيمة 1.04 مليار درهم، عبر تنفيذ 8159 صفقة.

وهبط 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.93%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والمرافق بنسبة 0.65%، 0.55%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 2%، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 4.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.12%.

وقفز 28 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 14.68%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 12%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 9.59%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 252.4 مليون درهم.