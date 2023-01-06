زيادة 10 جنيهات.. ارتفاع سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم، الجمعة، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستوى التعاملات المسائية أمس.

وخلال تعاملات يوميّ الأربعاء والخميس، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 80 جنيها للجرام، تزامناً مع ارتفاع الدولار، حيث قيمة الجنيه لتسجل نحو 27.11 جنيه للدولار في البنك المركزي، بدلا من نحو 24.79 جنيه للدولار بنهاية تعاملات الثلاثاء.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1160 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1491 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 عند 1740 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 1989 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب عند 13920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا بحلول التعاملات المسائية لجلسة الخميس، إلى نحو 1836 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.