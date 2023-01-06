شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة سوهاج لدعم رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز إبداع بجامعة سوهاج بتكلفة قيمتها 78 مليون جنيه؛ من أجل دعم الطلاب، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة؛ من أجل مساعدتهم للمساهمة بفاعلية فى إنجاح مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك ضمن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، التى تعمل الوزارة على إنشائها بهدف دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفاعلية فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

ويقدم المشروع حلًا ابتكاريًا فريدًا، إذ يعمل على معالجة الأسباب الجذرية التى أدت إلى البطالة بطرق واقعية وعملية من خلال دمج الخدمات الضرورية لنمو أى عمل تجارى فى مكان واحد يسهل الوصول إليه من الشباب الذين يسعون إلى تطوير خطط أعمالهم أو من لديهم عمل تجارى قائم أو أصحاب الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة.

وتم إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية داخل جامعات حكومية، هى سوهاج وجنوب الوادى بقنا والمنوفية والمنيا والمنصورة وطنطا، الأمر الذى يعكس الدور الحيوى الذى تؤديه الجامعات فى نشر ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب، وتوفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل مع الموجهين والعمل وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

وتعد مراكز الإبداع الرقمية هى المكان الملائم للطلاب الذين يريدون اختبار فكرة ما وتعلم المهارات اللازمة لذلك، وأعضاء الكليات من أصحاب الأبحاث الرائدة التى يمكن تسويقها، وأصحاب الشركات الناشئة الذين يحتاجون لاستشارات ونصائح الخبراء، فهى تمثل أماكن مثالية للتفاعل مع الموجهين، والاجتماع بفرق العمل والزملاء، وعقد ورش العمل، وإطلاق المنتجات، وغيرها من الأنشطة التعاونية، ما يعكس الدور المهم الذى تقوم به الدولة والجامعات فى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار داخل المجتمع من خلال توحيد وتقديم الخدمات الحيوية المختلفة اللازمة لنمو الشركات بأى مجال فى مكان واحد، وبطريقة يسهل على الشباب الوصول إليها من أجل تطوير خطط العمل الخاصة بهم، أو حل المشكلات التى تواجه شركاتهم فى مرحلة بدء التشغيل.