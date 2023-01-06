شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 6-1-2023 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 6-1-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 85.29 جنيه للشراء، و88.48 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 32.20 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 28.50 جنيه للشراء، 28.81 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 32.20 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 85.29 جنيه للشراء، و 88.48 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.