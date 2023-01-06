متجاوزًا الـ 27 جنيها.. تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار في مصر، اليوم، الجمعة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي، وذلك بعدما تجاوزت العملة الأمريكية حاجز الـ 27 جنيهًا رسميًّا.

ونشر موقع "القاهرة 24" قائمة بسعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة اليوم في حالتي البيع والشراء.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 27.07 جنيه للشراء، و27.16 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 27.20 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 27.16 جنيه للشراء، 27.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مستوى 27.05 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم الجمعة في المصرف المتحد إلى 27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

وفي كل من: البنك التجاري الدولي، كريدي أجريكول، قطر الوطني، بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم الجمعة نحو 27 جنيهًا للشراء، و27.10 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم مستوى 26.95 جنيه للشراء ونحو 27 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر مستوى 26.85 جنيه للشراء، 26.9 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 26.85 جنيه للشراء، 26.95 جنيه للبيع.