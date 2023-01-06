شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد المزاد العلنى لبيع محلات بمدينتى بنى سويق الجديدة و15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة 15 مايو، يومى الإثنين 23/1/2023، والأربعاء 22/3/2023، لعقد جلسات المزاد العلنى لبيع 27 محلاً تجارياً وصيدلية ومخبز بلدى بمساحات تتراوح من ( 20م2 : 77م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

فيما حدد جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 1/2/2023موعدا لعقد جلسة المزاد العلنى لبيع طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح (من 31م2 : 97م2 )، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 68م2 للوحدة، بمختلف المناطق بالمدينة.

ويأتى هذا الطرح فى إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة.