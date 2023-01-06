شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتحسن سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن رأيه واضح من يريد شراء سيارة حاليا لا يتردد لأن هذا الوقت هو الأفضل لشراء سيارة جديدة مع استقرار أسعار الدولار نسبيا بينما سيحتاج السوق للمزيد من الوقت حتى تظهر بوادر التحسن ومن لا يريد بشكل ضرورى فلينتظر.
وتوقع "سعد " أن يشهد الربع الأول من العالم الجاري 2023 تحسن نسبي لوضع سوق السيارات ومستوى وفرة المعروض على أن تنخفض الأسعار لكن بنسبة بسيطة.
ويرى اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقاً، بأن الوقت الحالى مناسب لمن هو فى حاجة عاجلة لسيارة خاص مع توالى ارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية والتى أدت إلى توقف تام حاليا فى حركة البيع والشراء.
وتوقع " حسين" أن تحسن أوضاع السوق ستظهر بشكل واضح للمستهلك المصرى خلال الربع الأول من 2023 تقريبا، وذلك في حالة انتظام حركة الاستيراد وصول شحنات كافية للسوق المصري أو زيادة أعداد الأفراد المشتركين في مبادرة السيارات الخاصة بالمغتربين لأن كل هذا سيحدث وفرة في المعروض ما يمكن أن يؤدى لهبوط مباشر فى الأسعار.
وأشار إلى أن هذا التوقيت غير مؤكد لأن خيوط الأزمة خارج مصر والتى سببت ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار عالمياً بالإضاف إلى وجود أزمة كبرى مثل نقص الرقائق الإلكترونية، ما دى لضعف الإنتاج وارتفاع الأسعار عالميا وقلة أعداد السيارات المنتجة.