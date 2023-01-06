شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة التحول الرقمى بالغرفة الأمريكية فى واشنطن 2 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف غرفة التجارة الأمريكية فعاليات قمة التحول الرقمى، وذلك يوم 2 فبراير المقبل، حيث تجمع قادة القطاعين الخاص والعام الذين يسعون إلى تحديث أنظمة التكنولوجيا الحكومية التى عفا عليها الزمن منذ عقود، بحسب ما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمى.

أضافت الغرفة أن القمة تجمع بين القطاع الخاص والحكومة وقادة السياسات لمواجهة تحديات وفرص التحول الرقمي لكيفية تقديم الحكومات للخدمات لمواطنيها. حيث يستحق الأمريكيون الوكالات الحكومية التى تستخدم نفس التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في العمل والتدريب وممارسة الأعمال التجارية.

وستسلط قمة التحول الرقمي الضوء على الاتجاهات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتركز على وضع السياسات الصحيحة التي تشجع الحكومة الجيدة والابتكار.

وستناقش القمة ما كشفت عنه لجنة COVID-19 حول كيفية معاناة جميع مستويات الحكومة من الاعتماد على التكنولوجيا القديمة التي أثرت على كل شيء من الوصول الأساسي إلى الخدمة مثل البطالة إلى وثائق السفر إلى سلاسل التوريد. كما ستتناول لجنة الصناعة ورئيس قسم المعلومات التحديات من الأنظمة القديمة وكيف يمكن للأمريكيين أن يقودوا التحول الرقمي للحكومة.

وأوضحت الغرفة أنه تفتقر العمليات القديمة - سواء للهوية أو التصاريح أو الوظائف الحكومية الأخرى المطلوبة - إلى الكفاءة والدقة والأمان التي تحتاجها المكونات في اقتصاد القرن الحادي والعشرين ، وبالتالي سيتم مناقشة كيف يمكن لقوة الأدوات الرقمية للمؤسسات المصممة لغرض معين والتي تستخدمها الحكومة أن تخلق صوتًا رقميًا للأشخاص والأصول والمعاملات بحيث يكون للجهات المكونة إمكانية الوصول إلى تفاعلات أسرع وأكثر أمانًا مع الحكومة المحلية.