اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمخواة للدورة (1444_1448هـ)، أعلنت عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأقرت لجنة انتخابات مجلس إدارة الغرفة فوز 4 مترشحين في الانتخابات، مشيرة إلى أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.