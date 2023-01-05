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وأوضحت مجلة ذا بانكر «The Banker» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية، في بيان لها، أن حصول المبارك على هذه الجائزة جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم استقرار القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، إضافة إلى الإنجازات التي حققها البنك المركزي السعودي في تبني الابتكار في الخدمات المالية الالكترونية من خلال توفير البيئة التشريعية المحفزة، وتطوير البنى التحتية اللازمة لتطوير وتمكين منظومة التقنية المالية في المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، حصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي للعام 2023 في الشرق الأوسط.وأوضحت مجلة ذا بانكر «The Banker» الدولية المتخصصة في الشؤون المالية، في بيان لها، أن حصول المبارك على هذه الجائزة جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم استقرار القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، إضافة إلى الإنجازات التي حققها البنك المركزي السعودي في تبني الابتكار في الخدمات المالية الالكترونية من خلال توفير البيئة التشريعية المحفزة، وتطوير البنى التحتية اللازمة لتطوير وتمكين منظومة التقنية المالية في المملكة.

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