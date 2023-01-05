شكرا لقرائتكم خبر إطلاق النسخة الثانية من برامج تحول المقاولين إلى مطورين عقاريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، المرحلة الثانية من برامج «التحول والتمكين»، إذ يهدف البرنامج إلى الارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، خلال زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين، مما يسهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة، والارتقاء بجودتها، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطن.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، أن برامج التحول والتمكين، صُممت لدعم شركات القطاع الخاص، من مقاولين ومطورين عقاريين، وذلك بتحويل المقاولين الراغبين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري، عن طريق تقديم الخدمات المساندة والتوجيه اللازم، للدخول والعمل في قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى دعم وتكمين المطورين العقاريين، وتنمية قدراتهم للارتقاء بالأداء، وذلك بتقديم التسهيلات الممكنة والخدمات، وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين.

وأشار الطويل إلى أن برامج التحول والتمكين تأتي في إطار الدعم اللامحدود والجهد الكبير، المبذول من وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة، خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع، لافتا إلى أن المقاولين والمطورين العقاريين المشاركين في برامج «التحول والتمكين»، وبدعم من شركاء النجاح، سيحصلون على عدد من الامتيازات، منها الحصول على شهادة تأهيل المطور العقاري، وتقديم ضمانات خلال برنامج «كفالة» للجهات التمويلية، والحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، خلال برنامج «جدير»، إضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج «وافي».

يذكر، أن البرنامج في نسخته الأولى شهد انضمام عدد كبير من الشركات الوطنية للبرنامج، من أهمها تمام العقارية، وشاهقة العقارية، وصفا للاستثمار. كما شهد البرنامج تحفيز عدد من الشركات بعد اجتيازهم البرنامج، وذلك بتأهليهم لدى الشركة الوطنية للإسكان، ومن بين الشركات المؤهلة: تمام العقارية، والعالمية للتطوير العقاري، وصفا للاستثمار، إضافة إلى ذلك حصل عدد من الشركات المشاركة في البرنامج على التمويل خلال برنامج كفالة، ومن بين هذه الشركات شركة شهلاء العالمية، وشركة إعمار للتطوير العقاري.

برامج التحول والتمكين

الأهداف







الارتقاء بصناعة التطوير العقاري



زيادة المعروض السكني



تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص



زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين



زيادة الوحدات السكنية المعروضة



الارتقاء بجودة الوحدات السكنية



تحقيق جودة حياة أفضل للمواطن







الحصول على شهادة تأهيل المطور العقاري



تقديم ضمانات خلال برنامج «كفالة» للجهات التمويلية



الحصول على دعم من هيئة «منشآت»



الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)



الحصول على شهادة تأهيل المطورين من «وافي»







برنامج دعم وتمكين المطورين خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2617



برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2618



الامتيازاتالتسجيل في النسخة الثانية