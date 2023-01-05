المركزي الصيني

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وبالإضافة إلى الحفاظ على سيولة كافية من خلال مجموعة من السياسات، قال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع عمل، إنه سيعمل على تخفيض التكاليف المالية لكيانات السوق وسيساعد على زيادة الاستهلاك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الخميس.وسيواصل البنك في الوقت نفسه متابعة التدابير المالية التي تم طرحها في نوفمبر الماضي، لتيسير النمو المستقر والصحي لسوق العقارات. وأكد الاجتماع، الذي عقد الأربعاء، على الجهود المحدثة لتعزيز الانفتاح المالي والتعاون العالمي، مع اهتمام بالانفتاح المؤسسي للقواعد والاتفاقيات والمعايير وغيرها من الأمور.
وسيتحسن الاستخدام العالمي للعملة الصينية (يوان) بشكل منتظم، بحسب ما ذكره البنك المركزي. كما ستقوم الصين بتعزيز الرقابة اليومية على الأعمال المالية لمؤسسات المنصات، وستواصل أعمالها التجريبية بشأن العملة الرقمية.
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