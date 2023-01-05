بنك اليابان المركزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركزي أعلن أمس الخميس انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.1% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 6.4 % خلال الشهر السابق، ليستمر انكماش القاعدة النقدية في الاقتصاد الياباني للشهر الرابع على التوالي. في الوقت نفسه ارتفع حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق اليابانية بنسبة 2.7% سنويا خلال الشهر الماضي في حين تراجع حجم العملات المعدنية المتداولة بنسبة 4.2% خلال الشهر نفسه. كما تراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 8.1% سنويا منها تراجع في ميزان الاحتياطي بنسبة 9.4% سنويا. كما تراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 8.1% سنويا منها تراجع في ميزان الاحتياطي بنسبة 9.4% سنويا. وخلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعت القاعدة النقدية بنسبة 6.5% سنويا، في حين ارتفعت خلال العام ككل بنسبة 1.5%.

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