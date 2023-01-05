ريفيان للمركبات الكهربائية تفشل في إنتاج مستهدفات 2022

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وقالت ريفيان «إن إنتاجها خلال العام الماضي بلغ 24337 مركبة وباعت 20332 مركبة، في حين كان المستهدف إنتاج 25 ألف مركبة، بعد أن كانت الشركة قد خفضت المستهدف الأساسي بمقدار النصف في منتصف العام الماضي حيث كان 50 ألف سيارة».وكان التراجع في الإنتاج المتوقع الأحدث في سلسلة عثرات للشركة الناشئة التي تم طرحها للاكتتاب العام في نوفمبر2021.
وتضرر نشاط ريفيان من أزمة نقص إمدادات الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات كما حدث في شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى، حيث أجلت الشركة في ديسمبر الماضي خطتها لإنتاج شاحنات خدمات التوصيل (الفان) في أوروبا بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز. وفي وقت سابق تراجعت ريفيان عن خطتها لبدء إنتاج سيارتها الأصغر آر2 حتى عام 2026، في المصنع الذي تعتزم الشركة إقامته في ولاية جورجيا الأمريكية باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار.
وفي رسالة لموظفي الشركة قال آر. جيه سكارينج الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان «إن الشركة صنعت 25051 سيارة في المعتاد، لكن الرقم الفعلي القابل للتسليم كان 24337 سيارة خلال العام الماضي، في حين مازال هناك أكثر من 700 سيارة تنتظر بعض المكونات والبرمجيات المناسبة حتى تصبح صالحة للتشغيل.
شركة ريفيان للمركبات الكهربائية:
- المستهدف 25,051 سيارة
- المنتج 24,337 سيارة
- غير المكتمل 714 سيارة
- المبيعات 20,332 سيارة
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