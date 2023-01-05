تراجع مبيعات أغلب شركات السيارات في أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مبيعات أغلب شركات صناعة السيارات في السوق الأمريكية تراجعا خلال العام الماضي.

وأعلنت شركة تويوتا موتور نورث أمريكا الفرع الأمريكي لمجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية عن تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 9.6% إلى 2.11 مليون سيارة، في حين أعلنت جنرال موتورز الأمريكية زيادة مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 3% إلى 2.27 مليون سيارة، في حين زادت مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 41% سنويا.

وذكرت شركة تويوتا أن مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي في الولايات المتحدة زادت بنسبة 13.1 % إلى 536740 سيارة، في حين زادت المبيعات خلال الشهر الأخير من العام بنسبة 3.5 % إلى 180147 سيارة.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات شركة «بي إم دبليو» الألمانية في السوق الأمريكية خلال العام الماضي بنسبة 1.3 % إلى 332388 سيارة، رغم الزيادة التي تحققت بنسبة 4ر9 % في الربع الرابع مقارنة بعام 2021، حيث تم بيع 101738 سيارة في تلك الفترة.

كما انخفضت مبيعات العلامة التجارية «ميني» من سيارات «بي إم دبليو» في الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، حيث بلغت 29504 سيارات في العام بشكل إجمالي.

وشهدت منافستها أودي انخفاضا في حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة في عام 2022، حيث قالت «إن الشركة سلمت ما مجموعه 186875 سيارة، أي أقل بنسبة 5%عن العام السابق.

وأعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ارتفاع مبيعات فرعها الأمريكي هيونداي موتور أمريكا في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 40% سنويا، حيث زادت مبيعات التجزئة بنسبة 27% ليواصل الفرع تسجيل مبيعات قياسية للشهر الخامس على التوالي.

وقالت هيونداي موتور إن مبيعاتها في أمريكا الشمالية خلال ديسمبر الماضي بلغت 72058 سيارة مقابل 51340 سيارة خلال الشهر نفسه من العام السابق.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي مبيعات الشركة خلال العام الماضي ككل في السوق الأمريكية بنسبة 2% إلى 724265 سيارة مقابل 738081 سيارة خلال العام السابق.

مبيعات شركات السيارات في السوق الأمريكية 2022

