باتري فينشرز تستثمر 212 مليون دولار في شركتي برمجيات بأوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية باتري فينشرز على شراء شركتي البرمجيات فيمكار الألمانية، وأفريوس السويسرية اللتين تعملان في تطوير البرمجيات المستخدمة في مساعدة الشركات على إدارة أساطيل سياراتها.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مراد الحافظ، الشريك في باتري فينشرز، قوله «إن الشركة، التي تركز على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمدعومة من شركات مثل كوينبيز جلوبال ودولار شيف كلوب، تعتزم دمج الشركتين معا لاحقا، واستخدام منصتهما المشتركة لتعزيز قطاع برمجيات إدارة أساطيل السيارات في أوروبا».

وقال الحافظ «لدينا الخطة نطبقها، وهي تتضمن تجميع ما بين 10 شركات و15 شركة معا، السوق مجزأة للغاية».

وقال مصدر مطلع «إن إجمالي استثمارات باتري فينشرز يصل إلى 200 مليون يورو (212 مليون دولار)».

وتعتبر هذه الصفقات نقطة مضيئة نادرة في السوق التي شهدت تراجع شهية المستثمرين، لشركات التكنولوجيا سريعة النمو، والناشئة.

كما تراجع إجمالي صفقات باتري فينشرز على مستوى العالم بنسبة 42% إلى 286 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال الحافظ «إن هذه الظروف الصعبة بالنسبة لكثير من شركات استثمار رأس المال الذي يتسم بالمخاطرة تخلق فرصا تسعى باتري فينشرز لاستغلالها».

يذكر أن باتري فينشرز تأسست في عام 1983 وتمتلك مكاتب في الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا. وفي العام الماضي جمعت 3.8 مليارات دولار من خلال عمليتي جمع استثمارات.