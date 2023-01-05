ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض في أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت معدلات التخلف عن سداد القروض في أوروبا خلال عام 2022 لأكثر من ضعف مستواها في عام 2021 لتقترب من مستويات جائحة فيروس كورونا

وبحسب تقرير مؤسسة إس أند بي جلوبال للتصنيف الائتماني فالمتوقع وصول نسبة القروض المتأخر سدادها لمدة 12 شهرا بحلول سبتمبر الماضي إلى 3.25% من إجمالي القروض في أوروبا مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ومن المتوقع زيادة حالات التخلف عن سداد القروض في ظل معاناة الشركات في أوروبا من التحديات العديدة، ومنها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام وانكماش القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية. في الوقت نفسه، أصبحت تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية أعلى بعد اتجاه البنوك المركزية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة لكبح جماح التضخم خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن محللي مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني وبينهم إريك روزينتال وجواو جاسبر توفولي قولهم في تقرير نشر الشهر الماضي إن محدودية بدائل إعادة التمويل أمام عدد متزايد من المدينين مع ارتفاع نسبة الديون التي تتراوح آجال سدادها بين 2023 و2025 ستسهم في ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون في أوروبا عامي 2023 و 2024.

كما يتوقع الخبراء ارتفاع معدل التخلف عن سداد السندات ذات العائد المرتفع في أوروبا خلال العام الحالي إلى 2.5% مقابل 0.7% في العام الماضي، وارتفاع معدل التخلف عن سداد القروض إلى 4.5% مقابل 1.3% خلال الفترة نفسها.