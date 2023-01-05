تسهيلات مصرفية للسعودية لتمويل المساكن بقيمة 815 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لتمويل المساكن اتفاقيات تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع كل من البنك العربي الوطني وبنك الرياض، بقيمة إجمالية 815 مليون ريال، وذلك بهدف التوسع وزيادة المبيعات.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع «تداول»، أن قيمة التمويل في الاتفاقية مع البنك العربي الوطني يبلغ حد تمويل بالتورق محدد المدة (تحت الطلب) بمبلغ 500 مليون ريال، ومدة التمويل 5 سنوات.

وأفادت أن الضمانات المقدمة تمثلت في سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات وتحويل مستحقات عقود التمويل وما يتعلق بها من صكوك لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.

وفي بيان منفصل، ذكرت الشركة إن الاتفاقية الموقعة مع بنك الرياض تتمثل في حد تمويل تسهيلات التورق 300 مليون ريال وحد منتجات الخزينة 15 مليون ريال، ومدة التمويل تبلغ 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على التمويل بضمان سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات وتحويل مستحقات عقود التمويل، وما يتعلق بها من صكوك لتغطية 125% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.

وذكرت أن الهدف من تلك التمويلات التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

ولفتت الشركة إلى أن الاتفاقية مع البنك العربي الوطني تتضمن طرفا ذا علاقة، بينما لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية مع بنك الرياض.