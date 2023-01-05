أماك تحصل على رخصة الكشف عن خام الذهب في عسير

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وأوضحت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) في بيان أمس أنه صدرت رخصة كشف عن خام الذهب والزنك والنحاس من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.وأضافت «إن هذه الرخصة صدرت وفقا لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أن تاريخ إصدار الرخصة 02 يناير 2023، في حين أن تاريخ انتهاءها 08 نوفمبر 2027.
وذكرت أن المساحة الإجمالية للرخصة يبلغ 20.67 كلم2. وأفادت الشركة أنها ستعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة، مبينة أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.
رخصة الكشف عن خامات الذهب والزنك والنحاس:
- الشركة: المصانع الكبرى للتعدين (أماك)
- موقع الرخصة: منطقة عسير – محافظة ظهران الجنوب.
- رقم الرخصة: 14443109.
- تاريخ إصدار الرخصة: 09 -جمادى الثاني-1444 ( 02 -يناير- 2023).
- تاريخ انتهاء الرخصة: 09 -جمادى الثاني-1449 (08-نوفمبر- 2027).
- المساحة الإجمالية للرخصة: 20.67 كلم2.
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