أخبار البورصة اليوم الخميس 5-1-2023

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القاهرة - سامية سيد -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 5-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.033 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وكونتكت المالية القابضة.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.033 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.47%، والعرب على 10.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 26.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 89.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 19416 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 6582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، شركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 57.8 ألف سهم، 2 مليون سهم، 100 ألف سهم، 240 ألف سهم، 200 ألف سهم، 22.7 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1122 سهم، 5 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عدد مليون سهم، 5999 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، عدد 2085 سهم، 80 ألف سهم، 25 ألف سهم، 24 سهم، 500 سهم، 15 ألف سهم، 9226 سهم، 2000 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 31.7 ألف سهم، 2715 سهم، 1000 سهم، 350 ألف سهم، 165 ألف سهم، 5925 سهم، 2000 سهم، 2 مليون سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا القاهرة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد شراء الأولى عدد 20 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.357%، والثانية 65 ألف سهم.

العربية لحليج الأقطان

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، موافقة مجلس الإدارة على نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وبلغ الإيرادات 230.6 مليون جنيه مقابل 184.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 25%، وبلغت الخسائر 8.5 مليون جنيه مقارنةً مع 437 ألف جنيه بنسبة 1843%، وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى زيادة تكلفة المبيعات المجمعة بنسبة 37%، وانخفاض مجمل الربح بنسبة 21%، وزيادة المصاريف التمويلية بنسبة 46%.

برايم

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة كلٍ من شيرين القاضي، ومحمد ماهر من عضوية مجلس إدارة، وانضمام حسن سمير فريد لعضوية المجلس، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وبعض اللجان وتعديل في مناصب بعض أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ليصبح محمد ماهر رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، وحسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.