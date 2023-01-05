شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى".. وارتفاع "المصرية للاتصالات" و"هيرميس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 301.933 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 287.169 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 169.820 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.895 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.913 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنه تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.033 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.47%، والعرب على 10.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 26.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 89.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 19416 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 6582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.