شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 5-1-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-1-2023، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 6.91 جنيه للشراء، و7.36 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 6.86 جنيه للشراء، و7.43 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى6.91 جنيه للشراء.

7.36 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى6.94 جنيه للشراء.

7.48 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية6.86 جنيه للشراء.

7.43 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك مصر7.28 جنيه للشراء.

7.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى6.87 جنيه للشراء.

7.36 جنيه للبيع.