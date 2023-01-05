شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.86% بالختام ليصل إلى مستوى 16ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، ووصل رأس المال السوقى لمستوى 1.033 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 19416 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 6582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.