شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: نسعى للتعاون مع مختلف جهات الدولة وتطوير آليات الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة تفقدية لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث والذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط بأرض المعارض في مدينة نصر بمشاركة العشرات من مصانع الاثاث بمدينة دمياط من أصحاب المنتجات المتميزة

واطمأن رحمي خلال تفقده لفعاليات المعرض على التسهيلات التي يقدمها الجهاز لاستقبال الجمهور، فيما أجرى حوارات مفتوحة مع أصحاب المشروعات والمصانع المشاركين في المعرض للتعرف علي مدى رضاهم عن خدمات الجهاز التمويلية والتسويقية المقدمة لهم ورؤيتهم العملية في تطوير تلك الخدمات لتتلاءم مع متطلباتهم الانتاجية واحتياجات مشروعاتهم .

وأشاد المشاركون في المعرض بالتسهيلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات خاصة في مجال الخدمات الفنية والتسويقية، مطالبين بالتوسع في إقامة المعارض المركزية للأثاث لقدرتها علي تعزيز استقرار صناعة الأثاث التي تشتهر بها دمياط ودعمهم تسويقيا .

وأكد رحمي خلاله تفقده أجنحة المعرض على أن القيادة السياسية تولي قطاع المشروعات الصغيرة اهتماما بالغًا خاصة المشروعات الانتاجية والصناعية وذلك لقدرتها على إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب ولمساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وأشار إلي أهمية التعرف علي احتياجات هذه المشروعات وتطوير الخدمات وسبل الدعم بما يتلاءم مع هذه الاحتياجات موضحا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتعاون مع كافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهذا القطاع وتهيئة المناخ الاستثماري لتطوره وزيادة انتاجيته.

وأوضح رحمي أن معرض "صنع في دمياط" يأتي في إطار التعاون الوثيق مع محافظة دمياط لتشجيع صناعة الاثاث كواحدة من أهم الصناعات الوطنية مما يعمل على دعم الأيدي العاملة الماهرة في دمياط باعتبارها تكتلًا إنتاجيا وحرفيا لديه فرص مميزة في مجال التصدير

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن معظم المشاركين في المعرض من صناع الأثاث تلقوا الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها الجهاز وفق قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، وكانت بمثابة قوة دفع لأصحاب تلك المشروعات وصولًا بمنتجاتهم إلى مرحلة التسويق والمشاركة في المعارض.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صنع في دمياط" يأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التي بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016 مشيدة بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل سنوي وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما اثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة.

جدير بالذكر أن المعرض ينعقد في دورته الجديدة خلال الفترة من 4 يناير وحتى 14 من ذات الشهر ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.