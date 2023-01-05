شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 26.95 للشراء و27 جنيها للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 27 جنيه للشراء 27.10 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى26.38 جنيه للشراء.

26.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى26.95 جنيه للشراء.

27 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"27 جنيها للشراء.

27.10 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر26.85 جنيه للشراء.

26.90 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية26.90 جنيه للشراء.

27 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى26.95 جنيه للشراء.

27 جنيها للبيع.