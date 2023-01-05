شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة عن مشمول 9579 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيليه) بورسعيد خلال شهر ديسمبر 2022 لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الانجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالى 603 مليون و118 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 2 مليار و935 مليون و117 ألف جنيه.

وخلال شهر ديسمبر الماضي قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) بتصدير مشمول 1128 بيان جمركي صادر بعدد 7245 حاوية تحت كافة النظم ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمةبلغت حوالي 5 مليار و794 مليون و572 ألف جنيه، لأصناف متعددة، من المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالى 1 مليون و688 ألف جنيه مصري.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر ديسمبر 2022 حوالي 3 مليار و538 مليون و235 ألف جنيه.