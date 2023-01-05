شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة عن مشمول 9579 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيليه) بورسعيد خلال شهر ديسمبر 2022 لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).
وخلال شهر ديسمبر الماضي قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) بتصدير مشمول 1128 بيان جمركي صادر بعدد 7245 حاوية تحت كافة النظم ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمةبلغت حوالي 5 مليار و794 مليون و572 ألف جنيه، لأصناف متعددة، من المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالى 1 مليون و688 ألف جنيه مصري.
وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر ديسمبر 2022 حوالي 3 مليار و538 مليون و235 ألف جنيه.